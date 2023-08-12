المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر صفر فلكيًا



كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل (يوم الرؤية).



وأوضح "القاضي"، أنه سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة).



وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 17/8/2023م.



وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر.