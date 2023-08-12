هل تختلف تعريفة المحاسبة في عداد الكهرباء الكودي والقانوني؟

كتب- محمد صلاح:

تساؤلات واستفسارات كثيرة يطرحها عدد من المواطنين خاصة مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "المخالفين" ممن تقدموا بطلبات لتركيب تلك العدادات للمباني المخالفة عبر المنصة الموحدة للكهرباء، عن سبب اختلاف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إنه لا يوجد أي اختلاف في سعر المحاسبة بين العدادين، مؤكدا أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني.

وأوضح المصدر لـ«مصراوى»، أن العداد الكودي لا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة وغير مخصص باسم المتقدم وإنما برقم كودي فقط.

وأضاف أنه بالنسبة للعداد الكودي يتم تقديم طلب الحصول عليه حال مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.