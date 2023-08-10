حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه باحتواء أزمة الكهرباء.. وهزة أرضية بقوة 4.76 ريختر شمال دمياط

كتب - محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع تكرار أزمة الكهرباء مستقبلاً ومتابعته تطورات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وتصريح وزير السياحة الأسبق بشأن السياحة الدينية في مصر بعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة، وارتفاع درجات الحرارة غداً الخميس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه عاجل من السيسي لمنع تكرار أزمة الكهرباء مستقبلا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا.

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السيسي يتابع تطورات مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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بعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. وزير السياحة الأسبق يوجه نداء للحكومة

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن افتتاح مسجد السيد نفيسة رضي الله عنها يفتح آفاقاً جديدة لمصر لمدخل من ضمن مداخل السياحة ومنها السياحة الدينية التي نشأ عنها سابقاً كتيب عن مساجد آل البيت.

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شديد الحرارة بهذه الأماكن.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن طقس اليوم الخميس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال مدينة دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

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أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث "الخط الأخضر" عن لائحة غرامات مترو الأنفاق المحدثة.

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الأرصاد تحذر المصطافين في 4 شواطئ.. تفاصيل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن توخي الحذر بالنسبة للمصطافين على الشواطئ في 4 مناطق.

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مصدر يكشف حقيقة استثناء بعض المناطق من تحصيل فاتورة يوليو 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة استهلاك يوليو التي يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس الجاري طبيعية وتعبر عن معدل الاستهلاك الطبيعي لكل مشترك ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بخطة تخفيف الأحمال المعلنة على مستوى الجمهورية.

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