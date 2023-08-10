الأرصاد تحذر المصطافين في 4 شواطئ.. تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن توخي الحذر بالنسبة للمصطافين على الشواطئ في 4 مناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه قليل قليل، إنه تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط) ليصل ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل، ولذلك على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

وكانت الأرصاد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض نهارا، لتسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.