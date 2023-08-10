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BBC

الأرصاد تحذر المصطافين في 4 شواطئ.. تفاصيل

01:30 م الخميس 10 أغسطس 2023

شواطئ الإسكندرية أرشيفية

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كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن توخي الحذر بالنسبة للمصطافين على الشواطئ في 4 مناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه قليل قليل، إنه تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط) ليصل ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل، ولذلك على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

وكانت الأرصاد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض نهارا، لتسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

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هيئة الأرصاد الجوية توخي الحذر بالنسبة للمصطافين المصطافين على الشواطئ نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

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