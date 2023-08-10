بعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. وزير السياحة الأسبق يوجه نداء للحكومة

كتب - محمد أبو بكر:

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن افتتاح مسجد السيد نفيسة رضي الله عنها يفتح آفاقاً جديدة لمصر لمدخل من ضمن مداخل السياحة ومنها السياحة الدينية التي نشأ عنها سابقاً كتيب عن مساجد آل البيت.

وطالب زعزوع عبر تصريحات لـ"مصراوي" الدولة المصرية بالاستفادة من هذا النوع من السياحة عن طريق الترويج للأسواق الإسلامية لأنها تمثل منتج سياحي، مع الوضع في الإعتبار أهمية السياحة التقليدية أيضاً لما تمثله من مصدر مهم للعملة الصعبة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم، وتفقد أعمال التطوير بالمقصورة وأدي الصلاة فيه، واستمع لكلمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس وسعادته بالمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.