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تصل لـ400 جنيه.. ننشر لائحة غرامات مترو الخط الثالث المُحدثة

02:07 م الخميس 10 أغسطس 2023

الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث "الخط الأخضر" عن لائحة غرامات مترو الأنفاق المحدثة.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي، الثلاثاء الماضي، بشأن رفع قيمة غرامة عبور شريط السكة إلى 400 جنيه بدلا من 200 جنيه كما كانت في منشور أسعار الغرامات الجديدة.

وحصل مصراوي على قائمة أسعار غرامات السكة الحديد الجديدة المحدثة والتي بدأ العمل بها في الخط الثالث، والتي جاءت على النحو التالي:

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مترو الخط الثالث غرامات المترو مترو الأنفاق

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