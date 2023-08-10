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BBC

شديد الحرارة بهذه الأماكن.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

09:00 ص الخميس 10 أغسطس 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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كتب - مصراوي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن طقس اليوم الخميس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح تصل لـ 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة على مناطق ومدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ما يعمل على ارتفاع الأمواج من ١.٥ : ٢.٥ متر .

وتابعت الهيئة: درجات الحرارة تكون على القاهرة 33 درجة بينما المحسوسة تصل لـ35 درجة، والمناطق الجنوبية لـ 43 درجة، والسواحل الشمالية لـ32 درجة.

سوق مصراوى

طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة

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