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BBC

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال مدينة دمياط

05:01 م الخميس 10 أغسطس 2023

مقياس ريختر

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كتب- محمد نصار:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلي:

- تاريخ الحدوث: الخميس الموافق 10/08/2023

- وقت الحدوث: 45 16 04 مساء بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 35.71 شمالا.

- خط الطول: 31.28 شرقا.

- العمق: 22 كم.

وورد إلى المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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