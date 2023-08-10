البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال مدينة دمياط
كتب- محمد نصار:
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.
وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلي:
- تاريخ الحدوث: الخميس الموافق 10/08/2023
- وقت الحدوث: 45 16 04 مساء بالتوقيت المحلي.
- القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 35.71 شمالا.
- خط الطول: 31.28 شرقا.
- العمق: 22 كم.
وورد إلى المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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