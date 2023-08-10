البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال مدينة دمياط



كتب- محمد نصار:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلي:

- تاريخ الحدوث: الخميس الموافق 10/08/2023

- وقت الحدوث: 45 16 04 مساء بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 35.71 شمالا.

- خط الطول: 31.28 شرقا.

- العمق: 22 كم.

وورد إلى المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.