مصدر يكشف حقيقة استثناء بعض المناطق من تحصيل فاتورة يوليو 2023



كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة استهلاك يوليو التي يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس الجاري طبيعية وتعبر عن معدل الاستهلاك الطبيعي لكل مشترك ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بخطة تخفيف الأحمال المعلنة على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من وجود استثناءات لبعض المناطق بالصعيد أو المحافظات الحدودية بشأن فاتورة استهلاك يوليو الجاري التي يتم تحصيلها حاليا، مشددا على أن نظام المحاسبة يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء لأي مواطن أو منطقة.

وتابع: من حق أي مواطن مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به قبل سداد القيمة المطلوبة منه حتى يتثنى له التأكد من صحة وسلامة ومطابقة استهلاكه الحقيقي بالفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء.

وتواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023 عن طريق، إلى جانب طرق أخرى إلكترونية يمكن للمستهلك الدفع من خلالها دون انتظار محصل الكهرباء.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

يستطيع المواطنون دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت من المنزل، حيث سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار أيقونة "احسب استهلاكك"

ثم الدخول على "ادفع فاتورة الكهرباء" وإتمام عملية الدفع.