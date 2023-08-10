بعد افتتاحه رسميًا.. على الله الجمال خطيبًا لأول صلاة جمعة بمسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور على الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، غدا، خطبة الجمعة من المسجد بعد افتتاحه، حول "اسم الله الولي".

يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، يرافقه سلطان طائفة البهرة، مفضل سيف الدين، الثلاثاء الماضي.

في الوقت نفسه أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة المقبل، وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة وخطباء المكافأة بعدم الخروج عن موضوع خطبة الجمعة الموحدة والمحدد مسبقا بـ "اسم الله الولي".

كان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، تقدم بخالص الشكر للرئيس السيسي، على توجيهاته بتطوير المساجد والكنائس في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه بفضل توجيهاته تم تطوير المساجد الكبرى ومقامات آل البيت، والمناطق المحيطة بها.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان له، اليوم، أن مصر تعيش العصر الذهبي في عمليات تطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بالأمن والأمان والاستقرار، الأمر الذي انعكس على قطاع السياحة بشكل كبير.

وأشاد نقيب الأشراف، بالتطوير الذي شهده مسجد عمرو بن العاص، والذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، مطالبًا الجهات المعنية بالاستعداد من ناحية الفندقة وبعض الإجراءات لاستقبال الأعداد الكبيرة التي ستقصد السياحة الدينية في مصر في ظل التطوير الذي حدث بهذا القطاع.

وشدد نقيب الأشراف، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مساجد وأضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ستزيد الدخل القومي عبر رافد جديد وهو السياحة الدينية، خاصًة من قبل الفئات المحبة لآل البيت من كل دول العالم، والوافدين من الدول الإسلامية التي تأتي خصيصًا لزيارة المعالم السياحية الدينية في مصر.

وقال نقيب الأشراف:" تلقيت العديد من الاتصالات من داخل مصر وخارجها تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهود الكبير الذي يقوم به ضمن خطته الشاملة ليست في تطوير المساجد والكنائس فقط بل في بناء الدولة في جميع اتجاهاتها المختلفة.