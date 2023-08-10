الأوقاف: توفير نصف مليون شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه، منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر، و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن وزارة التموين ستقوم بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بينهما في العناية بالأسر الأولى بالرعاية.
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