مصطفى وزيري: افتتاح جامع الأقمر قريبا

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم جامع الأقمر بشارع المعز ومن جامع سليمان باشا الخادم في القلعة والشهير بجامع سارية الجبل.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال جلسة صحفية بحضور وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم الانتهاء من جامع الأقمر خلال منتصف شهر أغسطس الجاري.

وأشار وزيري، إلى أن جامع الأقمر أنشأه الخليفه الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م، وقد تولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي، وتم تجديده في عهد السلطان برقوق عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي.

ويتكون الجامع من صحن (فناء) أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة مغطاه بقباب ضحلة (قليلة العمق) أكبرها رواق القبلة، ويتوسط جدار القبلة محراب يعلوه لوحه تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي.

وعن جامع سارية الجبل فهو أو جامع عثماني تم بناؤه في مصر وقد أنشأه أنشأه سليمان باشا الخادم أحد الولاة العثمانيين على مصر 1528 / 1529م،

بني مسجد سليمان باشا الخادم على أنقاض مسجد قديم لأبي منصور قسطه والي الإسكندرية في العصر الفاطمي سنة 535 هجرية 1141م، قبل بناء القلعة. ويتكون المسجد من قسمين قسم مغطى بقبة في الوسط تحيط بها أنصاف قباب مزينة بنقوش ملونة تتخللها كتابات متنوعة ويكسو جدرانه من أسفل وزرة من الرخام تنتهي بشريط من الخط الكوفي المزهر آيات قرآنية وبتوسط جداره الشرقي محراب ومنبر من الرخام. وبالجدار الغربي باب يؤدي إلى القسم الثاني.

والقسم الثاني هو عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون يحيط به أربعة أروقات تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف وبالجهة الغربية من الصحن قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية ذات شواهد تنتهي بنماذج مختلفة لأغطية الرأس التي كانت منتشرة في ذلك العصر.