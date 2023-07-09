كتل هوائية وبخار ماء.. الطقس: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع

بعد حالات تسمم.. قرار عاجل ضد مطاعم بالساحل الشمالي



كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأسبوع الجاري على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، لمصراوي، اليوم الأحد، إن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في الشعور بارتفاع درجات الحرارة لأنها تتسبب في زيادة الشعور بحرارة أعلى من المعلنة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة أيضا هو زيادة فترات سطوع الشمس خلال النهار.

كما يعزز ذلك تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية