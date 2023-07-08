طلب إحاطة بشأن تلوث مياه القصير ومطالب لوزير الإسكان لزيارة المدينة
كتب - نشأت علي:
تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تلوث المياه بمدينة القصير.
يأتي ذلك عملا بحكم المادة ( 134 ) من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف الجبلاوي، في طلب الإحاطة، أن المياه بمدينة القصير تشهد تلوث للمياه وفساد وتجاوزات وأسوأ أنواع الإهمال من جانب شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر، خاصة بعد عدم تغيير وحدات الأغشية منذ فترة كبيرة بمحطات المياة غير الصالحة للاستخدام، بالاضافة إلى وجود أعطال في أغلب المواتير بمحطة رفع المياه.
وطالب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في نهاية طلب الاحاطة، بإجراء زيارة ميدانية لوزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفقد المدينة، مطالبًا كذلك بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
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