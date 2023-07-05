الصحة توجه نصيحة مهمة للمواطنين بعد انتشار البعوض

كتب - عمر كامل:

نصحت وزارة الصحة المواطنين بضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.

كما نصحت الوزارة، عبر منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باستخدم المبيدات للتخلص من البعوض الذي ينتشر بكثرة خلال فصل الصيف، ويعد أحد أبرز ناقلات الأمراض.

ووجهت الوزارة المواطنين بالنزول والكشف للاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، كل يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً، في كل محافظات الجمهورية.

وتعد مبادرة 100 يوم صحة نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان. وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.