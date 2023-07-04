"الصحفيين": التصعيد في جنين استمرار لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

القاهرة - أ ش أ:

أدانت نقابة الصحفيين تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في مدينة جنين، وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وأكدت النقابة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن هذا التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني البطل، أصحاب الأرض والحق، ويأتي في إطار الحرب المفتوحة والمستمرة ضد كل ما هو فلسطيني.

ووجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، حتى الحصول على جميع حقوقه العادلة.

وأكدت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الصحفيين والأطقم الإعلامية الفلسطينية الميدانية التي تستهدفها قوات الاحتلال بالرصاص الحي أو بالاعتقال الإداري دون سبب قانوني، مشددة على تقديم كل دعم ممكن من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما عبرت نقابة الصحفيين عن دهشتها من تقاعس المحكمة الجنائية الدولية في حسم القضايا المحالة إليها من السلطة الفلسطينية والتباطؤ في محاكمة المسئولين بجيش الاحتلال وحكومته، في ضوء المجازر التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني المناضل.

ودعت نقابة الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.