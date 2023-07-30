انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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كتب- محمد شاكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من غد الأحد 30 يوليو إلى الجمعة 4 أغسطس 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت الهيئة: يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

طقس الأحد..

تسود سبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحاً تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



الطقس من الاثنين إلى الخميس..

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.