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BBC

الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف خلال 5 أيام

07:51 م الثلاثاء 25 يوليو 2023

السيد القصير

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القاهرة - مصراوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في بيان اليوم، أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023، تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

وأشار إلى أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار، وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة ، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.

سوق مصراوى

السيد القصير وزير الزراعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف الذرة وفول الصويا الإفراج عن أعلاف

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