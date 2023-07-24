نشرت استغاثتها على "فيسبوك".. "بَيْتُ الزُّكاةِ" يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ"سيدة مريضة" بقنا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما، مطلقة تعاني من ضعف الحركة بالأطراف الأربعة وخلل بوظائف الحبل الشوكي، والتي نشرت استغاثتها على الصفحة الرسمية للبيت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك في بيان رسمي لبيت الزكاة والصدقات، اليوم الاثنين.

وقالت "ف. م. ع" المقيمة بمحافظة قنا في استغاثتها أنها مريضة ولا تستطيع تدبير نفقات العلاج ولا تتقاضى أي مساعدة أو دعم أو معاش من الشئون الاجتماعية ولا تملك حيازة زراعية.

وفور نشر الاستغاثة تم توجيه أحد الباحثين إلى منزل الحالة واستلام الأوراق الخاصة بها، وبعد فحص الأوراق والتأكد من استحقاقها ، تقرر صرف إعانة شهرية عاجلة ومستدامة.