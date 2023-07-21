بعد عطلة ذكرى ثورة يوليو.. ما الإجازات المتبقية في 2023؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

مع انتهاء عطلة ذكرى ثورة يوليو، التي توافق بعد غد الأحد، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يبحث الكثير من المواطنين عن أيام الإجازات المتبقية في 2023.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارين بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، يومي الخميس 20 يوليو، والأحد 23 من الشهر نفسه، على التوالي.

ويرصد "مصراوي" الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، على النحو التالي:

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة 6 أكتوبر.

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