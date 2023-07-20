وزيرة الهجرة: نعرض مقترحات المصريين بالخارج على المسئولين

كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" التي تتبعها في التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، تُسهم في الاستماع لآراء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم.

وأضافت سها جندي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه يُستفاد من تلك المناقشات وطرح مقترحاتهم على ممثلي الدولة المصرية للرد عليهم، بجانب التعريف بمختلف المزايا والخدمات والمحفزات المتاحة للمصريين بالخارج من مختلف الجهات.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا حاليًّا لتعريف المستثمرين المصريين بالخارج ببرنامج الطروحات التي تقدمها الحكومة المصرية، وتعريفهم بفرص الاستثمار في مصر، والمجالات الواعدة، والتي يمكن الاستفادة منها، بجانب خارطة الاستثمار الصناعي والرخصة والذهبية وغيرها من الخطوات التي تقدم تيسيرات للمصريين بالخارج.

وأوضحت استراتيجية عمل الوزارة والتي تضمن ربط المصريين بالخارج في مختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى ثقة المصريين بالخارج في الدولة المصرية، وهو ما يظهره تسجيل 1000 مصري بالخارج في النسخة المقبلة والتي تنطلق نهاية يوليو الجاري.​