"متلازمة كاروشي".. مخاطر صحية غير متوقعة للعمل أكثر من 8 ساعات

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، تأثير الإجهاد على صحة القلب، والمخاطر غير المتوقعة للعمل أكثر من 8 ساعات يومياً.

وقال "ظريف" في فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان، إن الإجهاد وصحة القلب شيء مهم للغاية لأنه تم وصف حديثا بعض الأمراض وأسباب للوفاة المباشرة نتيجة أزمات قلبية بسبب الإجهاد المفرط وتقليل عدد ساعات النوم.

وأضاف: هناك مرض معين أسمه "متلازمة كاروشي" تم وصفه في اليابان نتيجة الاستمرار المتصل لـ 48 ساعة عمل، ما قد يؤدي للوفاة في بعض الأحيان، وهذا أثر على قوانين العمل في معظم بلدان العالم أن تعمل كل الناس لمدة 8 ساعات.

وتابع: "الجزء الثاني المهم، حتى بعض الشركات الكبرى في العالم كله اكتشفت إن الشخص اللي بيقعد بشكل متصل على المكتب وأمام الكمبيوتر لفترات طويلة فهذا غير صحي، بالذات الأعمال المكتبية، لذلك أعتقد حتى شركة جوجل وضعت قواعد للعاملين إنهم ياخدوا راحة لمدة 10 دقائق كل ساعة ثم العودة لاستكمال العمل مرة أخرى".

وشدد "ظريف" على أن الإجهاد جزء مهم جدًا في مسببات أمراض القلب وعدم الحركة نتيجة عمل مكتبي يمثل عامل خطورة للقلب.

ووفق موقع مايو كلينك الطبي المتخصص، فإن أعراض الضغط العصبي قد تؤثر في صحتك، رغم عدم إدراكك لذلك، إذ قد تعتقد أن هناك مرضًا هو السبب في هذا الصداع المزعج، أو الأرق المتكرر، أو انخفاض إنتاجيتك في العمل، لكن في واقع الأمر قد يكون الضغط العصبي هو السبب.

و"كاروشي" هي متلازمة نفسية تصيب عدداً ليس بالقليل من الناس، وتعني هذه الكلمة بالترجمة اللفظية اليابانية "الموت من إرهاق العمل" أو "العمل حتى الموت"، وقد ظهرت لأول مرة في نهاية الستينيات، عندما توفي عامل في شركة شحن يابانية جراء جلطة دماغية نتيجة العمل المتواصل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

ولاحظ علماء النفس والطب أنه ومع زيادة الرغبة في الإنتاج وحب الشخص للعمل أصبحت حالات "كاروشي" تتزايد وأصبحت هناك وفيات مفاجئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية تصيب الموظفين وحتى مديري الشركات.