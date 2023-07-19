خطايا الإعلام الرياضي.. تحرك برلماني لمواجهة احتقان المشجعين وعدم حيادية كبار النقاد

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة بصفة خاصة، بوضع ضوابط حاسمة وصارمة لكل ما يتعلق بملف الإعلام الرياضي؛ خصوصًا بعد اعتراف كبار خبراء الإعلام والصحافة بوجود تجاوزات كبيرة، وأنه لا بد من التصدي لهذه التجاوزات؛ خصوصًا أن بعضها يؤدي إلى وجود احتقان شديد بين مشجعي الأندية الرياضية.

وتساءل زين الدين، في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، قائلاً: منذ عشرات السنين ونحن نتحدث عن تجاوزات الإعلام الرياضي، ونطالب بإيجاد حلول عاجلة لهذا الملف؛ ولكن الحكومة لا تتحرك، ولماذا لا يتم تكليف لجنة وزارية على أن ينضم إليها خبراء الإعلام الرياضي لوضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي بمصر تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العاملة في المجال الرياضي.

وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين، من استمرار حالة التسيب في الإعلام الرياضي وعدم حيادية كبار النقاد والمعلقين الرياضيين عند تناولهم ملف تحليل مباريات كرة القدم من خلال انحيازهم الواضح والفج للأندية التي يشجعونها، مطالباً بالرقابة الحقيقية على مثل هذه الأخطاء الكارثية.

وحذر النائب من الانتشار الرهيب للإعلام الرياضي عبر منصات السوشيال ميدياً، مؤكداً أن هناك أخطاء كارثية وصلت إلى حد القذف والسب المباشر بين مسؤولي الرياضة، وأصبحت السوشيال ميديا الرياضية واحدة من أهم وسائل الإعلام الرياضي انتشاراً رغم الأخطاء الكارثية التي يرتكبها من يستخدمون منابر السوشيال ميديا في المجال الرياضي.