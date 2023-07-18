مجلس حقوق عين شمس يكرم المستشار أحمد سعد الدين

كتب- عمر كامل:

عقد مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، وبحضور الوكلاء وأعضاء المجلس، وكرم المجلس في البداية المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج.

وناقش المجلس الضوابط الموضوعية وتشكيل لجنة علمية لتحديد الفائز بجائزة الدكتور حمدي عبد الرحمن لأفضل رسائل الدكتوراه خلال العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، وهي الجائزة المعتمدة من قبل مجلسى الكلية والجامعة، وتحمل اسم أحد أهم فقهاء القانون المدني في مصر والعالم العربى في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي المتميز ودعم شباب الباحثين.

كما استعرض المجلس تحليلا تفصيليا لنتائج امتحانات دور مايو لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا ، واعتمد أعمال لجان الممتحنين، ووافق على ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.

وأشاد المجلس بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية، واعتمد توصياتها، وثمن ما ترتب على عملها من تزايد احترام حقوق الملكية الفكرية من جانب الباحثين، ونشر ثقافة أهمية الالتزام بها، ورفع مستوى الرسائل المقدمة، ولا سيما أن هذا الإجراء جاء مصحوبا بعقد "سيمنار" لكل مشروع رسالة دكتوراه قبل تسجيلها، وتدريس مقرر مشروع البحث كمقرر أساسي بدبلومات الدراسات العليا وفقا لمؤلف جماعى حول أصول البحث القانوني أعده نخبة من أساتذة الكلية.

وفي إطار الإشادة بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أشار عميد الكلية إلى أن من يهدف إلى التغيير والتطوير والإصلاح يجب أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مدركا أن لكل تطوير معارضين مثلما له مؤيدون.