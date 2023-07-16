برلماني: التوافق حول مفاضات سد النهضة بادرة أمل جديدة

كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوافق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة بمثابة بادرة أمل جديدة في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب.

وأعرب البرلماني، عن أمله في أن يسهم الاتفاق في إزالة حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق ملزم مما يهدد المصالح المصرية والسودانية وزاد من حدة التوتر في العلاقات.

وأكد أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة وكانت تؤكد بكل صراحة ووضوح عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق إثيوبيا في التنمية مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه نهر النيل.

وأوضح أن التنمية حق للجميع وأن التسبب في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان لن يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا وأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبير على مصر والسودان وإثيوبيا.