قللي جرعة النكد.. نصائح ياسمين عز لزواجات الزمالكاوية

كتب- محمد شاكر

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل، اليوم، بعد تصريحاتها حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقالت "عز"، خلال برنامج "كلام الناس"، الذي يعرض على شاشة Mbc مصر: الفراعين الأهلاوية طبعا مبسوطين، ومداماتهم اللي بيطلبوه بيلاقوه، ومش محتاجين نصائح مني فكل الأمور مستنية ومستقرة.

وأضافت ياسمين: أما الفرعون الزمالكاوي الله يكون في عونه، الراجل شايل فوق طاقته، ومحتاج معاملة خاصة في الظروف اللي زي دي.

وتابعت: يا مدام فرعونك الزملكاوي منذ بداية الموسم عنده أزمة ثقة كبيرة جدا في أقرب الناس إليه، وخانته ثقته في كل أحبابه، وهذا ناتج عن إن لاعبين من فريقه تركوه وانضموا لفرق منافسة، لهذا بلاش تقفي له على الواحدة، وانتي عارفة أن ما يحدث فترة وهتعدي لأنه سكاكين في ظهره من كل جانب.

وأكملت: "حاولي تقللي جرعة النكد هذه الأيام، أي حاجة تحسي إنها يمكن أن تنكد عليه اكتميها جواكي، إلى أن يتحسن موده وبلاش الفترة دي طلبات مبالغ فيها".