ضياء رشوان: مصر لم تتغير على مدار تاريخها بغير أبنائها من الداخل
القاهرة - أ ش أ:
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر الحديثة لم تشهد في تاريخها دعوات للتغيير من الخارج ومن يعتقد غير ذلك واهم، مردفا: مصر لم تتغير على مدار تاريخها بغير أبنائها من الداخل، ومَن سافر مصر على أمل العودة بعد أن تتحقق أهدافه أقول له أن هذا لن يحدث.
وأضاف رشوان خلال تصريحات تليفزيونية، أي واهم يعتقد أو يتوهم أن هذا البلد سيتغير أو يُغير بفعل أفراد من الخارج مهما كانت قدراتهم البلاغية هو واهم، وليس هناك شاهد عليه، مردفا: لن يحدث ويا ريت تستفيدوا من تاريخ من مصر.
وفي سياق آخر، وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجماعة الإرهابية لها إعلام في خارج مصر، أغلبهم لا يبدو أنه ينتمي للجماعة، وبعضهم قد لا يكون منتميا للجماعة، هؤلاء أطلق عليهم الملتحقة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن إعلام الجماعة الإرهابية شكك في الحوار الوطني، وشكك في المعارضة، ومع بدء الجلسات وجدوا كل المصريين موجودين، وأدركوا وقتها أن الحوار الوطني حقيقة.
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