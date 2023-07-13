وزير الإسكان يتفقد الطرق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
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كتب- مصراوي:
عقب جولته الموسعة بالقاهرة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وتبلغ مساحة تلك الأراضي 52992 فدانا.
رافق الوزير، المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، ووائل شعبان، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.
وخلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من الأهالي أصحاب التواجدات على تلك الأراضي، واستمع إلى مطالبهم، وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.
وتقدم السكان بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسئولي جهاز مدينة الشروق، على الجهود المبذولة في تطوير المنطقة.
واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مكونات المخطط التفصيلي الذي تم إعداده لتطوير المناطق المضافة لمدينة الشروق، وموقف تلقي ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة (بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة حتى الآن أكثر من 20 ألف طلب)، والموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وتصميمات أعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أي تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.
سوق مصراوى
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