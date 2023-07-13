"القصير" يبحث مع السفير المجري بالقاهرة التعاون الثنائي في الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "أندراش كوفاكش"، السفير المجري بالقاهرة لبحث وتعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين.

واستهل الجانبان اللقاء، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي من بينها زيادة التبادل التجاري المصري المجري من السلع الزراعية المختلفة، وذلك بناءً على التقارير الرسمية التي تصدر من الجهات المعنية بكلا الدولتين.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، الخميس، أظهرت البيانات زيادة كبيرة في الميزان التجاري الزراعي خلال العامين الماضيين بين البلدين ولصالح مصر، ففي عام 2022 بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى المجر بنحو 14 مليون يورو بنسبة زيادة تقدر بنحو 124% عن عام 2021، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 108%.

وأكد "القصير" متانة وتفرد العلاقات المصرية المجرية في شتي المجالات وخاصة المجال الزراعي الذي حظي بتكثيف اللقاءات الفنية والمشاورات والاجتماعات بين الجانبين المصري والمجري من خلال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، حيث يتعاون الجانبان في مجال تقييم تقاوي الخضر المجرية تحت الظروف المصرية، كما يتم التعاون في استخدام التكنولوجيات الحديثة لترشيد مياه الري من خلال المراكز البحثية والشركات المجرية العاملة في هذا القطاع.

وأعرب وزير الزراعة عن حرصه على تقديم كامل الدعم للمستثمرين والشركات المجرية العاملة في مصر وتذليل كل العقبات التي تواجه هذه الشركات.

ومن جانبه، أشاد السفير المجري بمستوى التنسيق الراقي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن هناك شركات مصرية ترغب في أن تكون المجر مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الأوروبية.

وأعرب السفير عن رغبته في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مصر وموقعها الجغرافي وخاصة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا لتسويق المنتجات المجرية في المنطقة والقارة الإفريقية.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.