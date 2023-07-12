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قرار عاجل من وزير الصحة بشأن حريق الرعاية المركزة بمستشفى في كفر الشيخ

10:05 ص الأربعاء 12 يوليه 2023
قرار عاجل من وزير الصحة بشأن حريق الرعاية المركزة بمستشفى في كفر الشيخ

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سليم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق شب أمس الثلاثاء، في غرفة التمريض داخل العناية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، ونقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن إحدى الحالات المرضية، التي كانت تتلقى الخدمة الطبية في عناية مستشفى سيدي سليم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لإحدى مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من جلطة مخية.

وأكد «عبدالغفار» على رفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وكافة المستلزمات، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

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خالد عبدالغفار وزير الصحة حريق الرعاية المركزة مستشفى سيدي سليم المركزي كفر الشيخ

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