مجلس النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وقطر

القاهرة - مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسة الاثنين الموافق 10 يوليو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلاً عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

كما تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية وتطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتاهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى، كما يهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المستثمرين في مصر وقطر.​