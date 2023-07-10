تفاصيل المواجهة بين وزير النقل ونائب التجمع.. والوزير: "لو كلامك صح هقدم استقالتي"



كتب- مصراوي:

رفض النائبين عاطف مغاوري وأحمد فرغلي خلال المناقشة في مجلس النواب اتفاقية قرض جديدة قيمتها ٤٠٠ مليون دولار، لكونها تمثل قروضًا جديدة وأعباء إضافية على الأجيال الجديدة.

الأمر الذي أثار غضب الوزير كامل، وزير أثناء عرضه لتفاصيل الاتفاقية متحديًا النائبين أن الاتفاقية تمثل عبئًا وليس لها عائد استثماري قائلا: "لو صح كلامكم أن هخرج من المجلس وأقدم استقالتي".

وأضاف الوزير، أن المشروع المعروض استثماري ويخدم الفقراء بنسبة 100%، عكس ما يقول النائب".

واستكمل الوزير: "لو كان كلام "المغاوري" صحيح هخرج من هنا نعدل الدراسات، وأقدم استقالتي، إنما انتوا –النواب- تقعدوا تفضلوا مكانكم على راسي.. ولو طلع كلام المغاوري بإن المشروع ليس استثماري والعائد منه ليس بالدولار سأتقدم باستقالتي، أما لو طلع كلامي صح يقولي إن كلامك صح".

و أعلن الفريق كامل الوزير، استعداده لسحب الثقة منه، من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية على اتفاقية المشروع، وطالب خلال الجلسة العامة لمناقشة الاتفاقية النواب عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي عدم مغادرة قاعة المجلس، لحين الرد على ملاحظتهما بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عددًا من مشروعات النقل.

جاء ذلك بعد هجوم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب أحمد فرغلي، على الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

وقال الوزير في كلمته للمغاوري: "إن سبب سرعة طلب مناقشة القرض لأهميته، لأنه مشروع للغلابة، الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، والقطار بيدخل البيوت على الناس، ومؤخرًا توفت سيدة وحضرنا العزاء، فهو خط قديم عايزين نطوره عشان الغلابة اللى انت بتمثلهم، والمشروع يمثل الممر اللوجيستي القاهرة - الإسكندرية ويربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود– القباري، الجاري تطويره اليوم".

واستكمل: "حزب التجمع اللي دايمًا حريص على مصلحة الغلابة أنا بقول إن النهاردة الرسوم بيتم تحصيلها بالدولار، إذن احنا بنشجع الدولار علشان الغلابة".

وبلغت التكلفة 9 مليارات جنيه، ونهجنا أن الشركات الوطنية تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والألية، ويتم استيرادها وهنفذها في مصر قريبًا.

وقال وزير النقل: إن إجراءات القرض لم تنتهي وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك وجاء ردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التي تنشأها الحكومة المصرية.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس عقب المناقشة؛ "إنه لولا تساؤلهم وحرصهم على المصلحة الوطنية لما استمعنا لهذا الشرح الوافي من الوزير، هذا هو البرلمان الذي يكفل الرأي والرأي الآخر".