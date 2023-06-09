وزير الأوقاف يعزّي رئيس الوزراء في وفاة والدته
القاهرة- أ ش أ:
توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العغزاء والمواساة في وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وقال وزير الأوقاف: أتوجه بخالص العزاء والمواساة لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الكريمة رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وألهم معاليه وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان، و «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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