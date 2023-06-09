السيسي: مصر مستعدة لتدريب أئمة وعلماء موزمبيق وتبادل المعلومات والخبرات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر على استعداد لتدريب الأئمة والعلماء في موزمبيق وتبادل المعلومات والخبرات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، الجمعة، مع نظيره فيليبي نيوسي، في موزمبيق، وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزمبيق، مشددا على أن هناك حرص متبادل لتعزيز وجود الشركات المصرية العاملة في موزمبيق وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري مع موزمبيق لتتسق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، معربا عن اعتزازه لكونه أول رئيس مصري يزور موزمبيق.

وأكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق التعاون مع موزمبيق بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية.