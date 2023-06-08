البيئة: سلوك سمكة القرش بالغردقة غير طبيعي وقد تكون مسؤولة عن حوادث أخرى
كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة البيئة، رصد سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في حادث وفاة شخص بالغردقة وحقيقة علاقته يوقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقًا.
وفي هذا الإطار نجح فريق العمل المختص في صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق العمل المختصين بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.
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