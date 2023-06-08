"إياتا" تطالب الدول بنشر تقارير شاملة عن حوادث الطيران خلال 12 شهرا

كتب - محمد عبيد

طالب ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، الحكومات إلى الالتزام بالمعاهدة الدولية الطويلة الأمد والتي تنص على نشر تقارير شاملة عن حوادث الطيران في التوقيت المناسب، خاصة وأن السلامة هي الأولوية القصوى للطيران.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 79 من اجتماع الجمعية العمومية AGM بمدينة اسطنبول في دولة تركيا .

وقال والش أن عدم نشر تقارير تحقيق سريعة وكاملة عن الحوادث يؤدي إلى حرمان المشغلين ومصنعي الطائرات والجهات التنظيمية ومقدمي خدمات البنية التحتية من المعلومات الحيوية التي يمكن أن تجعل الطيران أكثر أمانا .

وتابع والش أن عملية التحقيق في الحوادث إحدى أهم أدوات التعلم وذلك عند بناء معايير السلامة العالمية ، وأضاف والش أن متطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي (إتفاقية شيكاغو) الملحق 13 واضحة، ويجب على الدول المسؤولة عن التحقيق في أي حادث أن تقدم تقرير أولي إلى منظمة الطيران المدنى الدولى خلال 30 يوما من وقوع الحادث.

وأشار والش إلى أن نشر التقرير النهائي في أقرب وقت ممكن وفي غضون 12 شهرا من وقوع الحادث، وخلال الفترة من 2018 إلى 2022 لم يتوافق سوى 96 تحقيقا من أصل 214 مع متطلبات الاتفاقية، فيما تم نشر 31 تقريرًا فقط في أقل من عام واحد من وقوع الحادث بينما الغالبية وعددها 58 ما بين 3 أعوام.