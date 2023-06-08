الجيزة: غلق جزئي بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة 48 ساعة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق 10/6/2023 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء "جهد 11" لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال ووسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.​