القوات المسلحة: وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة وصول الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشري" الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا.

كانت هذه البلازما تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، من المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبر ع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقا لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية في نوفمبر 2020.​