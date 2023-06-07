التنمية المحلية: منصة "أيادي مصر" حققت العديد من المكاسب

كتب - محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية، حققت العديد من المكاسب والإنجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش عمل وإنشاء مجموعات اتصال، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في القرى بالمحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية، جناح منصة "أيادي مصر" بالجناح المصري المصاحب لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بدولة كينيا، والتي عقدت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حضر الافتتاح الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وبمشاركة وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وقال هشام آمنة إن جناح "أيادي مصر" حظى بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات المشاركة في فعاليات جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين، معرباً عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة في هذا المعرض المهم حيث تم عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر، لافتاً إلى أن المبادرة قد قامت بالفعل بالمشاركة من قبل في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية ما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً على الساحتين العربية والإفريقية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التسويق الإلكتروني من خلال المنصة يسهم بشكل كبير في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها محليا ودوليا؛ ما يسهم في تحسين دخل الأسر، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة في المعرض أشادوا بالجناح المصري والذى يعد من أفضل الأجنحة من حيث تنوع المعروض ، وأبدوا إعجابهم الشديد بمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جمهورية مصر العربية، تشارك بمعرض خاص عن المنتدى الحضري العالمي، والذى تستعد مصر لاستضافته في دورته الثانية عشرة "WUF12" في العام المقبل 2024، وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية في نسخته الـ 27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن مشاركة مصر في هذه الفعاليات تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهدافها للأمم المتحدة، كما أنها فرصة للتبادل الثقافي والتجاري بين مصر والدول الأخرى المشاركة في تلك الفعاليات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي؛ ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة .

ونوه باستمرار وزارة التنمية المحلية في دعم المنصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية .