"الإسكان": إجراء القرعة العلنية لتسكين 620 وحدة سكنية بديلة بمشروع "زهور 15 مايو"

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قرعة علنية لتسكين 620 وحدة سكنية بمشروع "زهور 15 مايو"، مقابل حق انتفاع، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول - وقعت عام 2020 - بمنطقة الزرايب سابقا فى مدينة 15 مايو، وذلك فى سرادق تمت إقامته بمركز شباب الأمل بالمدينة، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظة القاهرة، وراعى كنيسة البابا شنودة بمنطقة الزرايب سابقا بـ 15 مايو.

وهنأ المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، سكان منطقة الزرايب سابقا، بحصولهم على وحدات سكنية مؤثثة بالكامل (الفرش والأجهزة الكهربائية)، تم تنفيذها على أعلى مستوى، فى منطقة عصرية حضارية، متكاملة الخدمات، توفر لهم حياة كريمة، وتحقق لهم جودة الحياة، وتشتمل على أماكن مجهزة على أحدث مستوى، لتمكنهم من أداء عملهم فى جمع وفرز المخلفات، فى بيئة مناسبة لطبيعة عملهم، موضحاً أنه سيتم الأسبوع المقبل إجراء قرعة الحظائر النموذجية، وبعدها البدء في إجراءات التسكين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.

من جانبه، توجه راعى كنيسة البابا شنودة بمنطقة الزرايب سابقا بـ 15 مايو ، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سخر جهده للقضاء على المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ومنها منطقة الزرايب سابقا فى 15 مايو، وتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك المناطق، كما توجه بالشكر لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 15 مايو، ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الهام لأهالي منطقة الزرايب سابقا فى 15 مايو.