وزير التموين والفقي وشخصيات عامة في عزاء شقيقة عصام شرف (صور)
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تصوير- هاني رجب:
بدأ قبل قليل بمسجد عمر مكرم، عزاء الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وشهد العزاء توافد العديد من الشخصيات العامة، والمسؤولين الحكوميين، وكان من أبرزهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق.
كما حضر الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية السابق، إضافة للدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
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