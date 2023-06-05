برلماني يرفض مشروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد عبدالعليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وقال النائب: إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر له أسباب أخرى غير الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن كيلو اللحمة يساوي 25% من قيمة الحد الأدنى للأجور.

من جانبه رد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مطالبًا بأن يكون الحديث في صميم خطة التنمية الاقتصادية، ليعقب النائب، قائلا: "ونقول للناس أيه؟".

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "نقول للناس إن خطة التنمية أحيلت للجنة ووضعت عنها تقرير وقٌدم للمجلس وتتم مناقشته"، متابعا: "نحن لا نحجر عليك ولا أي نائب في أن يقول رأيه تحدث عن المعالجة للنقاش والنقاط الخاصة بالخطة".

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بضرورة التزام الحديث فيما يتعلق بالخطة، موضحًا أن الموضوعات التي يتطرق لها النواب مهمة ومحل مسائلة للحكومة ومن صميم عمل المجلس، ولكن ليس محلها مناقشة مشروع الخطة.