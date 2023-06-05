في يوم البيئة العالمي.. انتصار السيسى تؤكد أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن العالم يحتفل اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وأوضحت، أن الأمر يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

