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BBC

في يوم البيئة العالمي.. انتصار السيسى تؤكد أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

05:41 م الإثنين 05 يونيو 2023
في يوم البيئة العالمي.. انتصار السيسى تؤكد أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن العالم يحتفل اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وأوضحت، أن الأمر يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

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انتصار السيسي يوم البيئة العالمي موارد الطبيعة

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