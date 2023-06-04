"السبكي": انخفاض ملحوظ في الإنفاق الصحي "من الجيب"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تقرير نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، يعد نقطة فارقة في تاريخ الإصلاح الصحي في مصر، فمنذ عام 2014 لم يخرج تقرير للحسابات القومية للصحة إلا هذا العام.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، اليوم الأحد.

وأضاف "السبكي" أن التقرير راعى مقدمي الخدمات سواء حكومي أو خاص أو مدني، وعلى مستوى المحافظات، وضم نظامين للتأمين الصحي سواء الحالي أو الشامل.

وشدد على أن القطاع الصحي يقوم بشكل مباشر على دفع عملية التنمية ويؤكد نجاح الدولة المصرية وثقة القيادة الصحية في تحسين المؤشرات المالية في النظم الصحية وزيادة في نسبة نصيب الفرد في قطاع الصحة.

وأشار إلى وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق "من الجيب" على الصحة، فبعد أن وصلت لـ70%، انخفضت لأقل من 59.3%.​