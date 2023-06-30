إعلان

BBC

السيسي: صمود الشعب خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلا لدراسة المفكرين

10:41 ص الجمعة 30 يونيو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن صمود الشعب المصري خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلا للدراسة من جانب المفكرين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفالية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، إن الصمود الذي أظهره المصريون خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلًا لدراسة المفكرين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك تساؤلات حالية عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

تنسيقية الشباب: ثورة 30 يونيو كشفت زيف الجماعة الإرهابية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي يجدد عهده مع المصريين.. ماذا قال؟