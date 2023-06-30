السيسي: صمود الشعب خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلا لدراسة المفكرين

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن صمود الشعب المصري خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلا للدراسة من جانب المفكرين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفالية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، إن الصمود الذي أظهره المصريون خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلًا لدراسة المفكرين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك تساؤلات حالية عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

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