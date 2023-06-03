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ضياء رشوان يعلن تأجيل انعقاد جلسة الحوار الوطني غدا بسبب الظروف المناخية

11:20 م السبت 03 يونيو 2023
ضياء رشوان يعلن تأجيل انعقاد جلسة الحوار الوطني غدا بسبب الظروف المناخية

ضياء رشوان

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(مصراوي):

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، ما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به.

وأضاف في بيان له: "جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية".

وأوضح: "لهذا فحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع المقبل في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غدا الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها".

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