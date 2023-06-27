آثار أخميم في خطر .. برلماني يطالب بتطوير المقابر والمناطق الأثرية بدار السلام

كتب - مصراوي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قوره عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لإحالته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحه والآثار، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن نقل مدافن المسلمين القديمة إلى المقابر البديله بمدينة أخميم بمحافظه سوهاج، ونقل سوق أخميم من أمام المنطقة الأثرية، حيث أنه سوق عشوائي.

وطالب بتطوير مقابر نجع المشايخ ونجع الدير بمركز دار السلام، وترميمها والحفاظ على القلعة الوحيدة الموجودة من عصر الرعامسة وتطوير المنطقة واكتشاف المعبد الأضخم في الحضارة المصرية، حيث أنه من خلال الدراسات في حجم معبد الكرنك ويزيد، مشيرا إلى أن مدينه أخميم ستصبح بعد هذا التطوير مقصداً للسياحة العالمية في الفترة المقبلة ونقلة حضارية لمحافظة سوهاج.

وطالب " قورة " فى الاقتراح برغبة تطوير الطرق ورفع كفائتها المؤديه إلى المناطق السياحيه والمواقع المباشره لنقل سوهاج إلى مناطق الجذب السياحي.

وأشار إلى أهمية مشروع نقل الجبانة للكشف عن امتداد المعبد الملئ بالتماثيل الضخمة والكشف عن الاثار الموجودة أسفل الجبانة والتي من بينها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني ،وتمثال أخر لملكه قد تكون زوجته الملكة نفرتاى ،أو ابنته ميريت آمون بالاضافة إلى إتاحة أماكن فضاء لتعديل مسار الطريق وتحويله إلى طريق آخر للسيارات حفاظا على الموقع الأثري من التلوث والاهتزازات، وخلق موقع آخر جديد من خلال ما سوف تتجه الاكتشافات الاثرية المعروفة بصفة مبدئية.

وأشار قورة إلى استقرار الرأي من جميع الجهات على ضرورة نقل الجبانة باخميم إلى حي الكوثر حتى يمكن استكمال اعمال الحفر والكشف الاثري والحفاظ على الاثار المكتشفة وصيانتها وترميمها.