للتهنئة بعيد الأضحى.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان
كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.
وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.
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