إعلان

BBC

للتهنئة بعيد الأضحى.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان

01:45 م الإثنين 26 يونيو 2023
للتهنئة بعيد الأضحى.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان

الرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.​

سوق مصراوى

الرئيس السيسي سلطان عمان عيد الأضحى السلطان العماني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

** انهيار عقار من 13 طابقًا في الإسكندرية.. وأنباء عن ضحايا تحت الأنقاض - صور