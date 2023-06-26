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BBC

قرار عاجل من وزير الصحة بشأن انهيار عقار ميامي بالإسكندرية

01:15 م الإثنين 26 يونيو 2023
قرار عاجل من وزير الصحة بشأن انهيار عقار ميامي بالإسكندرية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب- أحمد جمعة:
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان، أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.​

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خالد عبدالغفار وزير الصحة انهيار عقار ميامي

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