محافظ القاهرة: مواجهة محاولات البناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى "بمنتهى الحزم"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.